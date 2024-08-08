В. Зеленский одобрил пролонгацию военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 9 ноября

Киев, 7 августа /Синьхуа/ -- В среду президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты об очередном продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней -- до 9 ноября текущего года.
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