Мировые СМИ наперебой обсуждают заявление Путина о перемирии

Западная пресса вышла в пятницу с кричащими заголовками на первых полосах: «Путин поддерживает перемирие на Украине, но на его условиях» (The Times), «Путин ставит под сомнение план прекращения огня и выдвигает ряд условий» (The Guardian), «Путин настаивает: необходимо устранить первоначальные причины кризиса» (Financial Times) и так далее.