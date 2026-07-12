Снежана Егорова: Восемнадцать стукнуло — повестка и благословение Бандеры

Бессменный парламент в условиях войны — это гарантия стабильности или путь к узурпации власти? Можно ли считать правовым государство, где военное положение продлевают каждые три месяца вопреки конституции? Каким образом права человека в Украине сочетаются с практикой отлова граждан на улицах сотрудниками ТЦК? И насколько законна позиция президента, который публично поддержал силовиков после избиен… Читать далее: https://govorit.