В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево на фоне снегопада отменяют рейсы.В столичном регионе до утра понедельника выпадет треть месячной нормы осадков, из-за снега и метели в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменяют рейсы, сообщает тг-канал РИА Новости.