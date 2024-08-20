Мощный телескоп временно установят на Северном речном вокзале

Посмотреть на Луну и звезды через мощный телескоп можно будет 24 августа на Северном речном вокзале. Как рассказал Максим Ликсутов, это не первое мероприятие, которое Северный речной вокзал проводит устроили совместно с Московским планетарием.
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