В Гатчинском районе полиция во время рейда с «цыганским акцентом» изъяла 15 миллионов рублей и оружие

Мероприятие связано с противодействием незаконному обороту наркотиков В Гатчинском районе Ленинградской области в ночь на 30 октября полиция провела масштабный антинаркотический рейд, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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