Посмотрите на суперкар Ferrari 458 Italia с двумя рулями и без двигателя

Купе Ferrari 458 Italia снято с производства уже почти десять лет назад, но актуальности эта модель до сих пор не теряет и привлекает внимание как поклонников итальянской марки, так и любителей компьютерных симуляторов.
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