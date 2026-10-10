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ИА Регнум

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Захарова о премьере Эстонии: проходимцы затаскивают Европу в омут противостояния

Захарова о премьере Эстонии: проходимцы затаскивают Европу в омут противостояния

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала премьер-министра Эстонии Кристена Михала «спринтером и руинщиком», после того, как тот призвал ЕС бросить все силы на то, чтобы Украина смогла «превратить российские НПЗ в руины».

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