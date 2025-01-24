Новые технологии в ремонте дорог применяют в Приангарье

Иркутская область в 2024 году применяла новые технологии для ремонта дорог. И новые материалы. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов, современные материалы позволяют повысить ремонта, уменьшают риски разрушений дорог, увеличивают их водостойкость и прочность.