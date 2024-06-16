Премьерша Италии на «саммите мира»: «Мы заставим Россию сдаться»

должно, живем по писанию: УДАРИЛИ ПО ПРАВОЙ ЩЕКЕ, ПОДСТАВЬ ЛЕВУЮ ??? ВОТ И ХЛЕЩУТ......ПОРА РЕАГИРОВАТЬ !!!

алекс кузь

Теперь пусть только попробуют кто то сдаться , каждый коррупц готовиться сдаться, каждый тупой управленец - ждун. Единая россия в регионах обязана публичный анализ управленцев с планами их работы.