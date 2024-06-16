Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным план урегулирования конфликта на Украине – это «мир, за которым начнётся новая война».
Премьерша Италии на «саммите мира»: «Мы заставим Россию сдаться»
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
должно, живем по писанию: УДАРИЛИ ПО ПРАВОЙ ЩЕКЕ, ПОДСТАВЬ ЛЕВУЮ ??? ВОТ И ХЛЕЩУТ......ПОРА РЕАГИРОВАТЬ !!!
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3 час.
Vitalich
Овца...
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3 час.
алекс кузь
Теперь пусть только попробуют кто то сдаться , каждый коррупц готовиться сдаться, каждый тупой управленец - ждун. Единая россия в регионах обязана публичный анализ управленцев с планами их работы.
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3 час.
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