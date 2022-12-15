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Месси об Альваресе: «Удивительная находка для Аргентины. Никто и представить не мог, что он сыграет такую роль»

Месси об Альваресе: «Удивительная находка для Аргентины. Никто и представить не мог, что он сыграет такую роль»

Нападающий Лионель Месси отметил выступления Хулиана Альвареса за Аргентину на ЧМ-2022. На счету форварда, представляющего «Манчестер Сити», 4 гола за 6 игр на турнире в Катаре.

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