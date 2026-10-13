В Нижнем Новгороде открыли бесплатный центр снижения веса с операциями

В Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко заработал Центр по снижению веса, где по полису ОМС доступны диагностика, медикаментозное лечение и бариатрические операции при наличии направления от лечащего врача.
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