Телеведущая Яна Чурикова оказалась в центре внимания из-за обсуждений её внешности. Комментаторы заподозрили ботокс, на что Чурикова ответила, продемонстрировав естественный образ в видео из гримёрной шоу «Голос.
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