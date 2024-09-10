Росавиация: в московских аэропортах сняты все ограничения на полёты

В московских аэропортах сняты все ограничения на полеты. С 7.58 все взлеты и посадки разрешены.Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта «Росавиация».
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