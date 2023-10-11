Глава Магаданской области Носов: Колыма не примет релокантов и предателей России

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что региону не нужны «подлецы и предатели». Таким образом он оценил слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который пообещал релокантам отправку в Магадан.
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