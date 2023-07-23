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В Петербурге сдают жилье над квартирой поэта Иосифа Бродского

В Петербурге сдают жилье над квартирой поэта Иосифа Бродского

Жители и гости Санкт-Петербурга могут почувствовать себя соседом русского поэта Иосифа Бродского. Так, музей «Полторы комнаты» предлагает желающим снять помещение, которое находится над жилищем знаменитого драматурга, эссеиста и переводчика.

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