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А давайте отдадим Путину Прибалтику?

А давайте отдадим Путину Прибалтику?

Здравствуйте. До весны еще очень далеко, но первые ласточки уже полетели. Некто Дэвид Пайн прямо на страницах "Нэшнл интерест" предложил отдать Прибалтийские Вымираты России - дескать, они представляют для НАТО угрозу, будучи членами альянса.

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