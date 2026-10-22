Соединенные Штаты участвуют в формировании условий для переговоров России и Украины, однако окончательные договоренности, по оценке посла МИД России по особым поручениям Родиона Мирошника, должны быть достигнуты непосредственно Москвой и Киевом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Краткосрочную аре...
- ЛЛ Бывшему пилоту Се...
- ИС Бывшему пилоту Се...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым