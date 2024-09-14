Бойцы 41-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых взяли в плен во врем боевых действий в Курской области, раскрыли позиции подразделения "Кракен" (признанная террористической и запрещенная в России организация) в регионе.
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