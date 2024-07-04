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Бережная: результаты Валиевой аннулировали, но не аннулировали ее талант

Бережная: результаты Валиевой аннулировали, но не аннулировали ее талант

Олимпийская чемпионка в парном катании 2002 года Елена Бережная вспомнила, как отреагировала на решение на четыре года дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву из-за нарушения антидопинговых правил.

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