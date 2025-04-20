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Электромобили и гибриды Exlantix уже у дилеров Exeed: посмотрел машины вживую и узнал цены. Все подробности и фото

Новая линейка гибридов и электромобилей Exlantix, которая будет представлена на российском рынке в салонах бренда Exeed, на старте продаж будет включать в себя две модели — гибридный кроссовер Exlantix ET с запасом хода около 1200 километров, а ….

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