Электромобили и гибриды Exlantix уже у дилеров Exeed: посмотрел машины вживую и узнал цены. Все подробности и фото

Новая линейка гибридов и электромобилей Exlantix, которая будет представлена на российском рынке в салонах бренда Exeed, на старте продаж будет включать в себя две модели — гибридный кроссовер Exlantix ET с запасом хода около 1200 километров, а ….
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