«Ещё есть возможности для давления»: как Пентагон пытается убедить конгресс США выделить помощь Киеву

Американские войска в Европе столкнутся с трудностями, если конгресс не одобрит законопроект о допфинансировании, подразумевающий в том числе выделение средств Украине, заявила министр Сухопутных войск США Кристин Вормут.
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