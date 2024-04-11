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«Ещё есть возможности для давления»: как Пентагон пытается убедить конгресс США выделить помощь Киеву

«Ещё есть возможности для давления»: как Пентагон пытается убедить конгресс США выделить помощь Киеву

Американские войска в Европе столкнутся с трудностями, если конгресс не одобрит законопроект о допфинансировании, подразумевающий в том числе выделение средств Украине, заявила министр Сухопутных войск США Кристин Вормут.

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