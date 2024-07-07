🇰🇷 Только недавно упоминали прогноз, согласно которому Южная Корея обзаведется своим ядерным оружием в случае победы Дональда Трампа.
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🇰🇷 Только недавно упоминали прогноз, согласно которому Южная Корея обзаведется своим ядерным оружием в случае победы Дональда Трампа.
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