«ВЕРТЕКС» инвестирует свыше 2 млрд рублей в расширение производства

В течение года фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» намерена увеличить производственные площади фармкомплекса в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» на участке «Новоорловская» не менее чем на 5,3 тыс.
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