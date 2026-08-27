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Zero Hedge

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Trump Considers New Tariffs On Semiconductors - Reports Raise Alarm Could Doom US Dominance

Trump Considers New Tariffs On Semiconductors - Reports Raise Alarm Could Doom US Dominance

Trump Considers New Tariffs On Semiconductors - Reports Raise Alarm Could Doom US Dominance Politico reports Thursday on what could be another significant setback for US data centers and major damper on American AI aspirations.

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