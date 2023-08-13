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Беллингем о голе и 2:0 с «Атлетиком»: «Особенный дебют. Действия партнеров по «Реалу» приносят удовольствие»

Беллингем о голе и 2:0 с «Атлетиком»: «Особенный дебют. Действия партнеров по «Реалу» приносят удовольствие»

Вчера полузащитник забил «Атлетику» (2:0) в матче 1-го тура Ла Лиги. «Я ударил не очень хорошо, но мяч залетел.

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