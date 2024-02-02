Россиянам подсказали способы справиться с бесконечным «днем сурка»

Психолог Марина Романовская заявила, что справиться с бесконечным «днем сурка» — состоянием, когда череда повторяющихся событий и однообразных действий заставляет ощущать себя в бесконечно повторяющемся цикле, — вполне возможно.
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