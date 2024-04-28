Детям до десяти лет шашлык не рекомендуется

Гастроэнтеролог признался, что у ребенка могут возникнуть проблемы. Согласно гастроэнтерологу Евгению Белоусову, не рекомендуется давать детям до 10 лет шашлык из-за содержания канцерогенов, которые могут быть вредны для их здоровья.