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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оттава» планирует показать видеоролик в честь Ткачака, когда Брэди впервые сыграет на арене клуба за «Флориду». Форвард ушел из «Сенаторс» по своему желанию

« Оттава » планирует показать видеоролик в честь бывшего капитана Брэди Ткачака по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (21 октября).

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