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РУСАДА за первые четыре месяца 2024 года взяло у спортсменов более 4 тысяч допинг-проб

Об этом сообщили представители Российского антидопингового агентства. Всего с начала 2024 года инспекторы РУСАДА собрали 4028 проб (1029 – в апреле, 990 – в марте, 1 039 – в феврале, 970 – в январе).

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