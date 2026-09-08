НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

92 подписчика

Мирный план Трампа упирается в Европу. Почему исход переговоров зависит от ЕС больше, чем от США. Интервью с Дмитрием Бабичем

Мирный план Трампа упирается в Европу. Почему исход переговоров зависит от ЕС больше, чем от США. Интервью с Дмитрием Бабичем

5 сентября в Москве состоялась трехчасовая встреча Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которую в Кремле назвали «содержательной, конструктивной и предельно откровенной».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым