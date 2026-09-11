Минобороны РФ: Выведены из строя объекты портов Украины

В период с 5 по 11 сентября российские Вооруженные силы нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, выведя из строя объекты портов, используемых для приема и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ, сообщает Минобороны РФ.