Минобороны РФ: Выведены из строя объекты портов Украины

В период с 5 по 11 сентября российские Вооруженные силы нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, выведя из строя объекты портов, используемых для приема и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
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