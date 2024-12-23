Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин: «Главная сложность, что в сутках всего 24 часа»

Дмитрий Демешин возглавил Хабаровский край весной 2024 года. За это время в регионе уже произошло много перемен – они все завязаны на личности Дмитрия Демешина: на его взгляды на то, как надо работать в регионе, что нужно жителям от чиновников и что надо менять в первую очередь.