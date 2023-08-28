Собянин назвал цифровые технологии, которые применяют при строительстве метро

Собянин рассказал о цифровизации московского метростроения Сергей Собянин, мэр Москвы, подчеркнул в своем Telegram-канале, что при строительстве новых объектов метрополитена все чаще используются цифровые технологии, включая 3D-моделирование.
Собянин рассказал о цифровизации московского метростроения Сергей Собянин, мэр Москвы, подчеркнул в своем Telegram-канале, что при строительстве новых объектов метрополитена все чаще используются цифровые технологии, включая 3D-моделирование.
Свежие комментарии