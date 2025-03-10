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Царьград

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Марк Карни возглавит Канаду: обещание преодолеть американские тарифы

Марк Карни возглавит Канаду: обещание преодолеть американские тарифы

Марк Карни, избранный лидером Либеральной партии Канады, вскоре станет премьером. Он выразил недоверие США из-за введения тарифов и пообещал, что Канада преодолеет трудности.

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