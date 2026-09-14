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Новости Тамбова

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Мичуринский драмтеатр открыл юбилейный 130-й сезон

Мичуринский драмтеатр открыл юбилейный 130-й сезон

Юбилейный 130-й сезон Мичуринского драматического театра официально открыт. В эти выходные в Мичуринске состоялось долгожданное культурное событие.

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