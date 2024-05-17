Башкортостан представил совместные проекты с КНР на ЭКСПО в Харбине

Республика Башкортостан представила на Российско-китайском ЭКСПО в Харбине свои совместные проекты с КНР, среди которых, в частности, двигатели внутреннего сгорания, которые нужны для специальной коммунальной техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии