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Лама: восхождение на Эверест в 2026 году стоит в среднем 60 тыс. долларов

Лама: восхождение на Эверест в 2026 году стоит в среднем 60 тыс. долларов

Средняя стоимость восхождения на Эверест для одного альпиниста в 2026 году составляет около 60 тыс. долларов (порядка 5 млн рублей).

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