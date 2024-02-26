В Ивановской области по национальному проекту и гранту Президента РФ в 2024 году благоустроят 17 общественных пространств

<p> По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», гранту для малых городов и исторических поселений в регионе благоустраивают общественные территории – набережные, парки, скверы и площади.
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