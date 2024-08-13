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Пронедра

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Дадут три года: с 2025 года у людей появится дополнительное время на подготовку участка к использованию по назначению

Дадут три года: с 2025 года у людей появится дополнительное время на подготовку участка к использованию по назначению

Дадут три года: с 2025 года у людей появится дополнительное время на подготовку участка к использованию по назначению Евгения КомароваВопросы эксплуатации земельных участков становятся всё более актуальными в контексте новой законодательной инициативы.

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