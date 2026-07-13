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Газета.ру

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UPI: пара из Бразилии поцеловалась 195 раз за 30 секунд, установив рекорд

UPI: пара из Бразилии поцеловалась 195 раз за 30 секунд, установив рекорд

Пара из Бразилии попала в Книгу рекордов Гиннесса, поцеловавшись 195 раз за 30 секунд, пишет UPI. В Бразилии 32-летний Ренату Байма Гаиа поцеловал свою 33-летнюю девушку Наиару Рибейру 195 раз за 30 секунд, побив предыдущее достижение.

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