UPI: пара из Бразилии поцеловалась 195 раз за 30 секунд, установив рекорд

Пара из Бразилии попала в Книгу рекордов Гиннесса, поцеловавшись 195 раз за 30 секунд, пишет UPI. В Бразилии 32-летний Ренату Байма Гаиа поцеловал свою 33-летнюю девушку Наиару Рибейру 195 раз за 30 секунд, побив предыдущее достижение.