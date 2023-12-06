По требованию Минюста в Казахстане ликвидирован фонд "Слава Украине"

За время своей работы фонд направил на помощь украинцам помощь на 11 тысяч долларов.Министерство юстиции Казахстана признало "неустранимыми" нарушения, допущенные при создании благотворительного фонда "Слава Украине".
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