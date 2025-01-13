Выпускники Приангарья до 1 февраля должны подать заявление на участие в ЕГЭ

В Иркутской области началась активная подготовка к ЕГЭ-2024. Выпускники прошлых лет могут подать заявления на пересдачу до 1 февраля; после этой даты заявления принимаются только при наличии уважительных причин (болезнь, ЧС), подтвержденных документами.