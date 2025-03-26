©Хроника СВО за 24-25 марта©видеосводка от руководителя проекта @rybar Михаила Звинчука специально для @SolovievLiveРоссийские войска нанесли массированные удары по объектам ВСУ — поражены ТЦ «Эпицентр» в окрестностях Киева, склады в Большом Бурлуке, научно-производственный центр им.
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