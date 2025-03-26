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Лента новостей Крыма

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  • Стефания Новак
    Пора сдержать слово,Путин обещал бить по тем, кто принимает решения. будут бить по Крыму , а Россия по тем кто принял...Франция и Великоб...
  • Гарий Щерба
    НИКАКИХ ИЗВИНЕНИЙ , ТОЛЬКО ПОСАДКИ  с  НЕМАЛЫМИ СРОКАМИ  ОБРАЗУМИТ  таких  СВОЛОЧЕЙ и другим  НЕПОВАДНО БУДЕТ ....!!!Владислав Шурыгин...
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©Хроника СВО за 24-25 марта©

©Хроника СВО за 24-25 марта©

©Хроника СВО за 24-25 марта©видеосводка от руководителя проекта @rybar Михаила Звинчука специально для @SolovievLiveРоссийские войска нанесли массированные удары по объектам ВСУ — поражены ТЦ «Эпицентр» в окрестностях Киева, склады в Большом Бурлуке, научно-производственный центр им.

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