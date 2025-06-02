Власти усилят контроль над экосистемами и их финансовыми рисками

Власти планируют внедрить системный мониторинг финансовых рисков крупнейших экосистем. Эта мера включена в проект Национального плана развития конкуренции на 2026–2030 годы, сообщает газета « Ведомости » .
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