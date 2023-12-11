Власти Новосибирска хотят отменить 57 маршрутов общественного транспорта

Проект постановления опубликован на сайте муниципалитета.Мэрия Новосибирска опубликовала на своём сайте проект постановления, в соответствии с которым с 2024 по 2028 года в городе будет отменено 15 автобусных маршрутов и 42 маршрутных такси.