Власти Новосибирска хотят отменить 57 маршрутов общественного транспорта

Проект постановления опубликован на сайте муниципалитета.Мэрия Новосибирска опубликовала на своём сайте проект постановления, в соответствии с которым с 2024 по 2028 года в городе будет отменено 15 автобусных маршрутов и 42 маршрутных такси.
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