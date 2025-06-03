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47-летняя Летиция Каста снялась в откровенных купальниках для модного бренда

47-летняя Летиция Каста снялась в откровенных купальниках для модного бренда

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, французская супермодель Летиция Каста снялась в откровенном виде для итальянского модного бренда Calzedonia.

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