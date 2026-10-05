3 причины обратить внимание на осеннюю коллекцию Renzo Mercuri

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» 1. Вдохновение кампании — свобода и движение звезд Фраза Di moto proprio, которая легла в основу коллекции, переводится с латинского языка как «по собственному побуждению» или «по своей воле».
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