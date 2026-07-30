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РИА Новый день

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Украина: ночью был нанесен массированный удар по Киеву, Днепропетровску и Кривому Рогу

Украина: ночью был нанесен массированный удар по Киеву, Днепропетровску и Кривому Рогу

В четверг рано утром ВВС Украины сообщили о ракетных обстрелах Киева и других украинских городов. Вечером о том, что будет нанесен массированный удар, украинцев предупредил Владимир Зеленский, сообщает CNN.

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