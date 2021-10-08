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Тайна неудавшегося побега: Кого сдаст Марина Ракова

Тайна неудавшегося побега: Кого сдаст Марина Ракова

Пропавшая на неделю из поля зрения правоохранителей бывшая высокопоставленная госслужащая, отвечавшая за "инновации" в сфере образования и причастная, по версии следствия, к афере на десятки миллионов бюджетных денег, неожиданно сдалась сама.

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