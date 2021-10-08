Тайна неудавшегося побега: Кого сдаст Марина Ракова

Пропавшая на неделю из поля зрения правоохранителей бывшая высокопоставленная госслужащая, отвечавшая за "инновации" в сфере образования и причастная, по версии следствия, к афере на десятки миллионов бюджетных денег, неожиданно сдалась сама.